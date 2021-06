Reprezentacja Francji przygotowuje się do Euro 2020. Uwagę mediów przykuwa jednak N’Golo Kante, który może wygrać Złotą Piłkę. Zawodnik Chelsea wypowiedział się na ten temat.

N’Golo Kante to faworyt mediów do wygrania Złotej Piłki

Francuz wypowiedział się na temat tego plebiscytu

Pomocnik Chelsea podkreślił, że jest za wcześnie, aby myśleć o tym wyróżnieniu

Złota Piłka ukoronowaniem romantycznej historii

Chelsea za kadencji Franka Lamparda rozczarowywała swoją formą i wynikami w sezonie 2020/2021. Sytuacja momentalnie zmieniła się od zatrudnienia Thomasa Tuchela. Niemiecki szkoleniowiec uporządkował grę londyńczyków w defensywie, co sprawiło, że kluczowym zawodnikiem The Blues został N’Golo Kante. Francuz praktycznie w każdym spotkanie stawał na wysokości zadania i prowadził drużynę między do zdobycia Ligi Mistrzów. 30-latek rozegrał w minionej kampanii 48 spotkań i zaliczył trzy asysty. Jego fenomen polega jednak na kapitalnej grze defensywnej i doskonałej wytrzymałości.

Boiskowe osiągnięcia Kante zostały zauważone przez światowe media, które uważają, że aktualnie jest on głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. Plebiscyt ten wygrało wcześniej tylko czterech Francuzów. Byli to: Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, a także Zinedine Zidane.

Kante długo był anonimową postacią dla wielu fanów futbolu. Sytuacja zmieniła się, gdy wygrał Premier League jako zawodnik Leicester. Wyczyn ten powtórzył rok później w barwach Chelsea. W 2018 roku wygrał Mistrzostwa Świata z reprezentacją Francji. Kilkanaście dni temu triumfował w Lidze Mistrzów z The Blues. Złota Piłka byłaby zatem ukoronowaniem jego świetnej kariery zawodniczej.

Euro 2020 może być kluczowe

Do wybrania zwycięzcy Złotej Piłki pozostało jeszcze pół roku, co zauważa także Kante. – Myślę, że teraz jest wcześnie, aby o tym rozmawiać. Jesteśmy w połowie roku. Zostało nam prawie sześć miesięcy. Wciąż jest wiele meczów do rozegrania. Nie trzeba mówić, że dziś na to zasłużyłem, bo jest jeszcze dużo czasu i dużo meczów do rozegrania – rzekł 30-latek.

Szanse Kante na triumf w tym prestiżowym plebiscycie znacznie wzrosną, jeżeli Francja wygra Euro 2020. Nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ Trójkolorowi mają bardzo trudnych rywali w fazie grupowej. Zmierzą się bowiem z Portugalią, Niemcami oraz Węgrami.

