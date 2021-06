EUROGOAL #5: czyli, kto jest winny za słaby występ Biało-czerwonych na Euro 2020

To był już piąty odcinek naszego programu “na żywo” Eurogoal, w którym eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia mistrzostw Europy! Tym razem Ola Burdyn i Wojciech Demusiak rozmawiali z Przemysławem Langierem o tym, co przyczyniło się do szybkiego zakończenia przygody Biało-czerwonych z Euro 2020. Dodatkowo mogliśmy również usłyszeć opinię Damiana Kądziora ws. występów Polski w fazie grupowej pod wodzą Paulo Sousy.

Eurogoal to program poświęcony najważniejszym wydarzeniom z mistrzostw Europy 2020

W piątym odcinku nasi eksperci wraz z Damianem Kądziorem wytypowali winnych za słaby występ Biało-czerwonych na wielkim turnieju

Dlaczego Polska pożegnała się z Euro 2020?

Piąty odcinek Eurogoal został poświęcony analizie wszystkich czynników, które zaważyły na słabym występie Biało-czerwonych na Euro 2020. Polska zajęła ostatnie miejsce w grupie E, kończąc przygodę z Mistrzostwami Europy tylko z jednym punktem wywalczonym w starciu z Hiszpanią (1:1)

Nasi eksperci starali się przybliżyć winnych całej sytuacji oraz wyjaśnić, co było głównym powodem tak przeciętnych wyników podczas turnieju na Starym Kontynencie.

W programie nie mogło zabraknąć Przemysława Langiera, który towarzyszył reprezentacji Polski niemal na każdym kroku podczas Euro 2020. Wysłannik Goal.pl miał okazję zobaczyć wiele detali z bliska, więc nie ma nawet mowy o owijaniu w bawełnę.

Dodatkowo mogliśmy również usłyszeć kilka słów od Damiana Kądziora odnośnie poczynań Biało-czerwonych na europejskiej imprezie.

– Niestety nie była to udana przygoda. Wydaje mi się, że jeden punkt to spore rozczarowanie. Było wiele powodów tej porażki, a wśród nich wskazałbym spory niefart. Dużo można powiedzieć, ale odrobinę więcej szczęścia i naprawdę inaczej odbieralibyśmy ten turniej. A tak do historii przechodzą wyniki. Jeden remis i dwie porażki to dorobek, jaki nie zdarzał się nam często w historii – wyznał Kądzior w rozmowie z Przemysławem Langierem.

Zachęcamy do obejrzenia całego odcinka i podzielenia się własnymi wrażeniami w komentarzach.

