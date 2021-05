Występujący na co dzień w Lazio Francesco Acerbi wierzy w sukces reprezentacji Włoch podczas zbliżającego się Euro 2020. 33-letni obrońca, który ma na swoim koncie 13 występów w drużynie narodowej, podkreśla, że celem włoskiego zespołu jest wygranie turnieju.

– Naszym celem jest przejście całej drogi, ponieważ jesteśmy mocni. Naszym celem jest wygranie grupy. Później czekać będą na as Belgia, Francja i Anglia, które są bardzo silne. Każda z tych drużyn może wygrać Mistrzostwa Europy, ale my również jesteśmy wymieniany w tym kontekście – powiedział Acerbi.

Reprezentacja Włoch. Acerbi: znamy swoją siłę

Reprezentacja Włoch zagra w grupie A Euro 2020, w której przyjdzie jej się zmierzyć z reprezentacjami Turcji, Szwajcarii i Walii. – W naszej grupie są trudni przeciwnicy. Każdy chce rozegrać świetne Euro 2020. Turcy i Szwajcarzy mają świetnych zawodników, będzie bardzo ciasno – mówił Acerbi. – Znamy jednak naszą siłę, którą tworzy drużyna. Wiemy, co musimy zrobić i chcemy zajść tak daleko, jak to możliwe – dodał.

Środkowy obrońca jest również bardzo zadowolony ze współpracy z selekcjonerem Roberto Mancinim. – Przede wszystkim trener prosi nas o to, abyśmy grali prosto i wykorzystywali nasze cechy. Dając przy tym z siebie wszystko, co mamy. Staramy się robić, to co robimy najlepiej, na daje nam pełną swobodę, szczególnie zawodnikom, którzy mają duże jakości. Jest to fundament tej reprezentacji. Jestem przekonany, że dobrze sobie poradzimy i nie możemy się już doczekać turnieju. Zasługujemy na wspaniałe Euro 2020 – powiedział Acerbi.

Reprezentacja Włoch w meczu otwarcia Euro 2020 zmierzy się na Stadionie Olimpijskim z reprezentacją Turcji. Mecz odbędzie się 11 czerwca.

