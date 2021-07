Cristiano Ronaldo królem strzelców Euro 2020

Cristiano Ronaldo wygrał Złoty But Euro 2020. Portugalia odpadła już w 1/8 finału, ale napastnik Juventusu zdołał ustrzelić pięć bramek i żaden z finalistów nie zdołał prześcignąć 36-latka w ostatnim spotkaniu turnieju.

Cristiano Ronaldo został królem strzelców Euro 2020

Portugalczyk zdobył tyle samo bramek (5), co Patrik Schick, ale wygrał dzięki asyście odnotowanej w meczu z Niemcami (2:4)

Cristiano Ronaldo zdobył najwięcej bramek na Euro 2020

Cristiano Ronaldo wygrał Złoty But Euro 2020. Żaden z Anglików lub Włochów nie zdołał przebić pięciu bramek, które napastnik Juventusu ustrzelił w czterech spotkaniach świeżo zakończonego turnieju.

Kapitan reprezentacji Portugalii trzy ze swoich trafień zdobył po pewnie wykonanych rzutach karnych. Do tego dołożył dwa gole z otwartej gry w spotkaniach z Węgrami oraz Niemcami. Czeski napastnik Patrik Schick również pięciokrotnie pokonywał bramkarzy w trakcie Euro 2020, ale główna nagroda trafiła do CR7, bo ten do tego dorobku mógł dopisać sobie asystę we wspomnianym meczu przeciwko reprezentacji Niemiec.

🔝 5 goals in 4 games…



🇵🇹 Portugal forward Cristiano Ronaldo = EURO 2020 Alipay Top Scorer 👏#EUROTopScorer | @Alipay pic.twitter.com/OU9rLeSbjI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Pomimo fantastycznej formy Ronaldo, obrońcy trofeum z 2016 roku pożegnali się z turniejem już po 1/8 finału, gdzie wyeliminowali ich Belgowie.

Czterech zawodników strzeliło po cztery gole: Karim Benzema, Emil Forsberg, Romelu Lukaku oraz Harry Kane. Kapitan reprezentacji Anglii miał szansę na wyprzedzenie Cristiano Ronaldo, ale w przegranym finale nie znalazł drogi do siatki.

Choć zawodnik Juventusu pięć lat temu został mistrzem Europy, w tym roku po raz pierwszy sięgnął po Złoty But na turnieju tej rangi. W 2016 roku to indywidualne trofeum zdobył Antoine Griezmann, autor sześciu bramek.

Co ciekawe, na Euro 2020 padło najwięcej samobójczych trafień w historii rozgrywek. Gdyby “samobój” mógł otrzymać nagrodę Złotego Buta, zrobiłby to z wielką przewagą nad Ronaldo, bo gracze aż jedenaście razy kierowali piłkę do własnej bramki.