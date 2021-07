W czwartek wieczorem na Twitterze Bukayo Saki pojawił się list, w którym piłkarz komentuje przykre incydenty na tle rasistowskim po finale Euro 2020. Gracz Arsenalu padł ofiarą hejtu i mowy nienawiści w sieci, zaraz po tym jak zmarnował decydującą jedenastkę.

Bukayo Saka za pośrednictwem Twittera skomentował całą sytuację związaną z rasistowskimi atakami na jego media społecznościowe

Piłkarz Arsenalu głośno skrytykował również największe platformy z sieci oraz potępił zachowania kibiców po przegranym finale Euro 2020

Bukayo Saka zmarnował decydującą jedenastkę i rozpętało się piekło

Obrazki z finału mistrzostw Europy w Londynie na długo zostaną nam w pamięci. Najpierw ochrona i stewardzi nie dopilnowali podstawowych procedur i na stadion wdarła się spora grupa kibiców bez biletów. Natomiast samo zachowanie angielskich fanów już po przegranych rzutach karnych, do dziś jest głośno komentowane w mediach.

Problem rasizmu w Anglii wciąż trwa i to nie pierwszy taki przypadek, kiedy piłkarz staje się ofiarą. Tym razem padło na trzech czarnoskórych zawodników, którzy przestrzelili swoje jedenastki. Mowa tutaj o Jadonie Sancho, Marcusie Rashfordzie i właśnie Bukayo Sace. Pierwsi dwaj już wcześniej odnieśli się do całej sytuacji, a teraz o wszystkim wypowiedział się również 19-latek.

Z początku skrzydłowy Kanonierów dziękuje za każde słowo wsparcia i docenia wszystkich kibiców, którzy tak bardzo wspierali reprezentację Anglii przez cały turniej. Natomiast już w połowie listu możemy przeczytać, że tuż po źle strzelonym karnym czuł się mocno rozczarowany, ale czara goryczy przelała się po emotikonach małp i bananów, które pojawiły się pod wieloma postami zawodnika w jego mediach społecznościowych.

– “Do platform mediów społecznościowych, Twittera i Facebooka, Nie chcę, aby żadne dziecko ani żaden dorosły musiał otrzymywać nienawistne i krzywdzące wiadomości, które ja, Marcus i Jadon dostaliśmy w tym tygodniu. Od razu wiedziałem, jaki rodzaj nienawiści został we mnie skierowany i jest to smutna rzeczywistość, że wasze potężne platformy nie robią wystarczająco dużo, aby powstrzymać użytkowników, którzy to zrobili. Nie ma miejsca na rasistowskie zachowanie, ani w futbolu, ani w żadnej innej sferze życiowej. Jeżeli padacie ofiarą rasizmu walczcie z tym, zgłaszajcie to na policje. Bądźcie dla siebie mili, my wygramy” – czytamy w końcówce listu Bukayo Saki.

