Belgia – Rosja: głos selekcjonerów przed hitem grupy B

Reprezentacja Belgii dzisiaj wieczorem w hicie dnia zmierzy się na stadionie w Sankt Petersburgu z Rosją w meczu Mistrzostw Europy. Czerwone Diabły przystąpią do tej potyczki w roli faworyta. Niemniej Sborna ma zamiar pokrzyżować plany ekipy z Beneluksu.

Niezwykle ciekawie zapowiada się sobotnie spotkanie Belgia – Rosja

Czerwone Diabły przystąpią do potyczki w roli faworyta

Przed spotkaniem trenerzy obu ekip wzięli udział w oficjalnej konferencji prasowej

Euro 2020: trenerzy przed meczem Belgia – Rosja

Reprezentacja Belgii w sześciu ostatnich meczach z Rosjanami wygrywała pięć razy, a jedno spotkanie zremisowała. Po raz ostatni Czerwone Diabły grały ze Sborną w 2019 roku. Wówczas w dwóch meczach Belgowie strzelili łącznie siedem goli, tracąc dwa. W obu spotkaniach wygrali, odpowiednio 3:1 i 4:1.

Przed spotkanie grupy B na Euro trenerzy przedstawili swoje zdanie na temat zbliżającej się dużymi krokami rywalizacji.

Roberto Martinez (selekcjoner reprezentacji Belgii): – Zgadzam się, że pierwszy mecz jest często najtrudniejszy na dużym turnieju. Trzeba do niego podejść, będąc optymalnie przygotowanym pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Spotkanie z Rosją będzie dla nas ciekawym testem. Znamy ten zespół bardzo dobrze, ale rywale też znają nasze mocne i słabe strony. Ponadto będą mogli liczyć na wsparcie kibiców.

Stanisław Czerczesow (selekcjoner reprezentacji Rosji): – Graliśmy z Belgami w kwalifikacjach To świetny zespół. Ambitny, silny, z bardzo dobrym trenerem i świetnymi zawodnikami. Nie może dziwić, że ostatnich kilku latach byli na szczycie rankingu FIFA. Nasze ostatnie mecze z nimi były otwarte. To była widowiskowa piłka nożna, która zachwyca kibiców. Jesteśmy tego, na co nas stać. Nie jesteśmy faworytem turnieju, ale to nic nie znaczy.

Spotkanie na obiekcie w Sankt Petersburgu zacznie się o 21:00. W grupie B oprócz Rosji i Belgii rywalizują również Dania i Finlandia.

