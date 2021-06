Marko Arnautovic, nie będzie mógł zagrać w czwartkowym meczu reprezentacji Austrii przeciwko Holandii. Zawodnik został zawieszony za celebrowanie gola, co według Komisji Dyscyplinarnej UEFA było obraźliwe względem przeciwnika. Piłkarz będzie musiał pauzować w jednym meczu.

Reprezentacja Austrii do meczu z Holandią podejdzie osłabiona

Z powodu niestosownego zachowania zawieszony przez UEFA został Marko Arnautovic

Zawodnik nie będzie mógł zagrać w jednym meczu na Euro

Reprezentacja Austrii osłabiona w meczu z Oranje

Marko Arnautović, po zdobyciu bramki w starciu przeciwko Macedonii Północnej w 89. minucie cieszył się, obrażając po serbsku Ezgjana Alioskiego. Piłkarz Leeds United jest z pochodzenia Albańczykiem, a napastnik reprezentacji Austrii ma serbskie korzenie. Wiadomo nie od dzisiaj, jak napięte są relacje między obywatelami obu krajów.

Serbskie media z ruchu warg zdołały odczytać, co wykrzykiwał piłkarz po strzeleniu gola. – Pie***ę twoją albańską matkę – mówił napastnik broniący na co dzień barw Shanghai Port. Natychmiast starał się go postawić do pionu kapitan drużyny David Alaba, co w pewnym sensie mu się udało.

Arnautović posypał głowę popiołem, przepraszając za swoje zachowanie. Miało to miejsce, jeszcze zanim dowiedział się o tym, że zostanie ukarany.

“Publicznie przyznaje się do tego, że straciłem panowaniem nad sobą i chciałbym za to przeprosić. Z obu stron były różnego rodzaju prowokacje, ale to mnie w żadnym stopniu nie usprawiedliwia. Zaraz po spotkaniu wymieniliśmy ze sobą parę zdań i wzajemnie się przeprosiliśmy. Dorastałem z ludźmi z różnych krajów i kultur i wyraźnie opowiadam się za różnorodnością. Każdy, kto mnie zna, wie o tym. Ważne jest dla mnie, aby zostało to podkreślone. Razem z Austriacką Federacją Piłkarską opowiadam się za tolerancją i integracją we wszystkich obszarach społeczeństwa” – przekonywał 32-latek w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Oefb.at.

“Właśnie dlatego, że integracja jest dla mnie tak ważna przez moje osobiste doświadczenia, chciałbym wykorzystać ten przypadek jako szansę i przeznaczyć 25 tysięcy euro na mój projekt integracyjny, którego jestem patronem, aby moje złe zachowanie było również dobrą nauczką dla wszystkich na przyszłość. Przede wszystkim chcę być dobrym wzorem do naśladowania dla dzieci i młodzieży” – uzupełnił reprezentant Austrii.

