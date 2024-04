Złe wieści ws. Frenkiego de Jonga. Wiadomo co z Euro 2024

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie De Jong kontuzjowany. Ponad miesięczna przerwa

Frenkie de Jong nie dokończył niedzielnego El Clasico z powodu kontuzji. Środkowy pomocnik FC Barcelony ucierpiał w dynamicznym starciu z Federico Valverde i na noszach opuścił murawę. Pierwsze prognozy ws. stanu zdrowia Holendra nie były najlepsze.

Jak informuje hiszpański Sport, spełnił się czarny scenariusz, ponieważ piłkarz doznał skręcenia drugiego stopnia prawej kostki. Oznacza to, że w sezonie 2023/2024 już nie pojawi się na boisku. To bez wątpienia spora strata dla Barcelony, choć klub nie będzie się liczył w walce o mistrzostwo Hiszpanii.

Frenkie de Jong wróci na Euro 2024

Euro 2024 rozpocznie się 14 czerwca 2024 roku, natomiast Frenkie de Jong wróci do gry mniej więcej na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju. Wydaje się, że Ronald Koeman nie będzie szykował żadnej niespodzianki i uwzględni filar reprezentacji Holandii w kadrze na mistrzostwa Europy.

W związku z tym można się spodziewać, że De Jong wystąpi w meczu z Polską, który odbędzie się 16 czerwca na stadionie w Hamburgu. Być może nie będzie to występ w pełnym wymiarze, ale kilkunastodniowe przygotowania powinny doprowadzić gwiazdora do dobrej dyspozycji fizycznej. Oczywiście jeśli w procesie rehabilitacji nie dojdzie do żadnych niespodziewanych komplikacji.

