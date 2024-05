Luis de la Fuente dokonał wyboru. Kadra Hiszpanii na Euro 2024

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

29-osobowa kadra Hiszpanii na Euro, trzech zawodników zostanie skreślonych

Mistrzostwa Europy 2024 zbliżają się wielkimi krokami, a selekcjonerzy reprezentacji, które będą uczestniczyć w turnieju, przedstawiają światu listy powołanych zawodników. W poniedziałek Luis de la Fuente przekazał do wiadomości publicznej 29-osobową kadrę Hiszpanii, która niebawem rozpocznie przygotowania do wielkiej imprezy. Wśród powołanych jest o trzech piłkarzy za dużo, więc do czasu, gdy minie oficjalny termin UEFA na przesłanie listy powołanych graczy, selekcjoner będzie musiał skreślić trzech piłkarzy.

🚨🇪🇸 OFFICIAL: Spain provisional squad for Euro 2024. pic.twitter.com/aTLWdmf1fm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024

W reprezentacji Hiszpanii nie brakuje największych gwiazd hiszpańskiego futbolu. Pewne miejsce w kadrze mają m.in. Alvaro Morata, Ferran Torres, Dani Olmo, Rodri czy Pedri. Ponadto bez zmian obsadzona została pozycja bramkarza. O miejsce między słupkami powalczą Unai Simon, David Raya oraz Alex Remiro. Na powołanie mógł liczyć również rewelacyjny środkowy obrońca z FC Barcelony – Pau Cubarsi.

Kadra Hiszpanii na Euro 2024:

Bramkarze: Unai Simon, David Raya, Remiro

Obrońcy: Dani Carvajal, Jesus Navas, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Nacho, Vivian, Alex Grimaldo, Marc Cucurella, Pau Cubarsi

Pomocnicy: Martin Zubimendi, Rodri, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Marcos Llorente, Pedri, Aleix Garcia, Aleix Baena, Fermin Lopez

Napastnicy: Alvaro Morata, Joselu, Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal, Ayoze