Francja przygotowuje się do Euro. Z tym numerem zagra Mbappe

Reprezentacja Francji kontynuuje przygotowania do Euro 2024. Federacja opublikowała listę numerów, z którymi zagrają powołani zawodnicy. W sytuacji Kyliana Mbappe nic się nie zmieniło.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja zdradza numery na Euro 2024, Mbappe bez zmian

Francja na Euro 2024 trafiła do grupy D. Trójkolorowi w pierwszej fazie turnieju zmierzą się z Polską, Austrią i Holandią. Podopieczni Didiera Deschampsa są wielkimi faworytami do triumfu w całych Mistrzostwach Europy. W 2021 roku (Euro 2020) dotarli tylko do 1/8 finału, natomiast w 2016 roku sięgnęli po srebrne medale. Teraz w końcu chcieliby zakończyć zmagania zwycięstwem i powtórzyć sukces sprzed 24 lat.

Francuska federacja na dwa tygodnie przed Euro 2024 ujawniła, z jakimi numerami na koszulkach zagrają powołani piłkarze. Tak prezentuje się wspomniana lista:

Brice Samba – 1

Benjamin Pavard – 2

Ferland Mendy – 3

Dayot Upamecano – 4

Jules Kounde – 5

Edouardo Camavinga – 6

Antoine Griezmann – 7

Aurelien Tchouameni – 8

Oliver Giroud – 9

Kylian Mbappe – 10

– 10 Ousmane Dembele – 11

N’Golo Kante – 13

Adrien Rabiot – 14

Marcus Thuram – 15

Mike Maignan – 16

William Saliba – 17

Warren Zaire-Emery – 18

Youssouf Fofana – 19

Kingsley Coman – 20

Jonathan Clauss – 21

Theo Hernandez – 22

Alphonse Areola – 23

Ibrahima Konate – 24

Francja otworzy turniejowe zmagania meczem z Austrią. To spotkanie zostanie rozegrane 17 czerwca w Dusseldorfie.

