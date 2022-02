Pressfocus Na zdjęciu: Gianni Infantino i Władimir Putin Putin

Nad Wisłą pojawia się coraz więcej wątpliwości odnośnie rozegrania meczu Rosja – Polska na Łużnikach. Wszystko przez obecną sytuację w Donbasie, gdzie lada moment może dojść do ostrej wymiany ognia pomiędzy wojskami Ukrainy i Rosji. PZPN oficjalnie poprosił FIFA o głos w tej sprawie, na co zdecydowanie szybciej odpowiedział Kreml i jeden z działaczy rosyjskiego związku piłki nożnej.

Rosjanie nie rozumieją, dlaczego mecz Rosja-Polska miałby nie odbyć się w Moskwie

Z Kremla pojawił się głos sprzeciwu od Dimitrija Swiszczowa, który jest przewodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej – polityk uważa, że zachowanie Polaków to “polityczna gra”

Natomiast działacz rosyjskiego związku piłki nożnej również jest podobnego zdania

Głośny głos sprzeciwu Rosjan

– “To jakiś rodzaj politycznej akcji z ich strony. Jesteśmy znacznie spokojniejsi niż w Warszawie i wszyscy bardzo dobrze to rozumieją. A z punktu widzenia organizacji i środków bezpieczeństwa zawodów, jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zorganizowanym krajem pod tym względem” – wypalił Dmitrij Swiszczow, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej.

– “Powiedzieli w Polsce, że to ich wizja i słuszność. FIFA zadecyduje. Są ludzie, którzy rozwiązują takie sytuacje. Po prostu nie rozumiem, co się stało z Polską. U nas wszystko jest spokojne, przygotowujemy się do przeprowadzenia meczu” – zaznaczył działacz rosyjskiego związku piłki nożnej, Alexander Mirzoyan.

(więcej wieści wkrótce)..