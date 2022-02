fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Polska w przyszłym miesiącu ma rozegrać w Moskwie spotkanie barażowe o awans na mundial w Katarze z Rosją. Po ostatnich wydarzeniach związanych z podpisaniem dekretu przez prezydenta Rosji, związanego z uznaniem niepodległości separatystycznych “republik ludowych” w Donbasie, zrobiło się gorąco w tej sprawie. Stanowisko przedstawił wiceprezydent UEFA – Zbigniew Boniek.

W związku z napiętą sytuacją na Ukrainie pojawiły się głosy, aby reprezentacja Polski zbojkotowała mecz w Moskwie

Swoje zdanie w sprawie w rozmowie z Interia.pl przedstawił były prezes PZPN – Zbigniew Boniek

Mecz Rosja – Polska zaplanowany jest na 24 marca

Zdecydowane stanowisko byłego prezesa PZPN

Polska za nieco ponad miesiąc rozegra pierwszy z dwóch meczów barażowych, którego stawką jest udział na mistrzostwach świata w Katarze. Mundial odbędzie się w listopadzie i grudniu tego roku. W związku z możliwą wojną na Ukrainie pojawiły się sugestie, aby Biało-czerwoni zbojkotowali udział w spotkaniu ze Sborną. Wypowiedział się na ten temat były prezes PZPN.

– Nawoływanie do tego, żeby Polska zbojkotowała baraż w Moskwie, to jest zachowanie kompletnie niepoważne. Ktoś chce zabłysnąć w mediach społecznościowych, ale nie ma pojęcia o rzeczywistości – mówił Zbigniew Boniek w rozmowie z Interia.pl.

– Ani Boniek, ani Kowalski, ani nikt inny w pojedynkę nie podejmie decyzji o odwołaniu barażu. To może zrobić tylko FIFA, która na razie nie ma do tego podstaw – zaznaczył 65-latek.

Boniek jednocześnie przekonywał, że zawodnikom reprezentacji Polski w Moskwie nic nie będzie groziło. Zdaniem wiceprezydenta UEFA tylko ewentualne obawy o zdrowie i życie piłkarzy mogłoby być powodem przeniesienia spotkania do innej lokalizacji.

– FIFA ukarze Polskę walkowerem i nikt nawet po nas nie zapłacze. W finale barażu o Katar wystąpi Rosja. Chyba że sytuacja na Ukrainie zmieni się diametralnie. Jeśli będą na Rosję sankcje polityczne, sport będzie się musiał do nich dostosować. Nie działa to jednak tak, że my zbojkotujemy baraż, a FIFA przyzna nam rację. Nie bądźmy dziećmi – podsumował Boniek.

Reprezentacja Polski w przypadku zwycięstwa z Rosją ze zwycięzcą z pary Szwecja – Czechy zagra już w roli gospodarza. Arena finału baraży w takich okolicznościach byłby Stadion Śląsk w Chorzowie. Spotkanie miałoby się odbyć 29 marca.

Czytaj więcej: PZPN sondował temat przeniesienia meczu z Rosją w FIFA i UEFA