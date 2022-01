Nawałka coraz bliżej kadry. Trwa ustalanie szczegółów kontraktu

Pressfocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Powoli wszystko zaczyna się układać w całość. Jak twierdzi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Adam Nawałka wkrótce zostanie ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski. Obecnie trwa dopinanie ostatnich szczegółów kontraktu, natomiast dawni współpracownicy 64-latka czekają już tylko na telefon, aby wraz z trenerem wrócić od kadrowych obowiązków.

Cezary Kulesza wybrał następce Paulo Sousy

Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Adam Nawałka

Prezentacja 64-latka odbędzie się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie

Adam Nawałka poprowadzi reprezentację w barażach

Według Tomasza Włodarczyka, ogłoszenie Adama Nawałki nowym selekcjonerem to kwestia paru dni. Cezary Kulesza dokonał wyboru i właśnie 64-latek lada moment wróci do pracy z kadrą. Przez ostatnie tygodnie przewinęło się kilka poważnych kandydatur. Nie brakowało zagranicznych opcji, do których niewykluczone, że prezes PZPN kiedyś jeszcze wróci.

🇵🇱🎥 Adam Nawałka ponownie selekcjonerem reprezentacji Polski! Wymiana dokumentów, podpisy, prezentacja, a ja mam dla Was analizę. Jak widzę jego powrót:https://t.co/HPGykJYL1h — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 17, 2022

Z kolei najważniejszym celem do realizacji w najbliższych miesiącach będzie dostosowanie taktyki do barażowej rywalizacji z Rosją. Czasu jest bardzo mało, więc trzeba działać szybko. Właśnie swoją wizją na najbliższy mecz Biało-czerwonych, Adam Nawałka miał przekonać do siebie szefa związku.

Ze wcześniejszych doniesień medialnych w tej sprawie można było odnieść wrażenie, że doświadczony szkoleniowiec już na pierwszym spotkaniu z Kuleszą, przedstawił konkretny plan na pierwszy mecz w marcowych barażach.

Co z dawnymi współpracownikami Nawałki?

Tomasz Włodarczyk zaznaczył również, że członkowie sztabu Nawałki są gotów porzucić swoje klubowe obowiązki. Bogdan Zając (KKS Kalisz), Jarosław Tkocz (Raków Częstochowa) i Bartłomiej Spałek (Górnik Zabrze) po oficjalnym ogłoszeniu Nawałki, zwrócą się do własnych pracodawców o rozwiązanie umów.

Zapewne dojdzie do kilku zmian w powołaniach na bój ze Sborną. Do kadry może wrócić Kamil Grosicki czy Sebastian Szymański. Obaj panowie znajdują się w świetnej dyspozycji, więc nic dziwnego, gdyby otrzymali powołania.

Kwestią sporną jest jeszcze kontrakt dla nowego selekcjonera. Nie ma pewności, czy umowa będzie obowiązywała wyłącznie na braże. Wcześniej portal Meczyki.pl, przekazał, że w przypadku awansu na mundial, Nawałka otrzyma kontrakt do końca grudnia 2022 r.

Czytaj więcej: Krzysztof Piątek wybrał właściwie. Inni to potwierdzają