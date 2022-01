Pressfocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Z najnowszych wieści przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl wynika, że Adam Nawałka spotkał się drugi raz z Cezarym Kuleszą w odstępie kilkunastu godzin. Wszystko powoli zaczyna wskazywać na powrót 64-latka do reprezentacji Polski.

Adam Nawałka jest już po drugim spotkaniu z Cezarym Kuleszą

Wygląda na to, że negocjacje są już na zaawansowanym etapie

Zapewne tylko kwestią godzin jest ogłoszenie 64-latka selekcjonerem kadry

Adam Nawałka coraz bliżej powrotu do reprezentacji

Adam Nawałka wrócił do Polski w czwartek (13 stycznia). Zaraz po przylocie zobaczył się z Cezarym Kuleszą. Trener miał zaprezentować swoją wizję na marcowe baraże. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk, szkoleniowiec jest już po kolejnej rozmowie z prezesem PZPN, więc zapewne przekonał szefa polskiego futbolu do swojej kandydatury.

🆕 Cezary Kulesza i Adam Nawałka po II turach spotkań. Nocna i poranna. Teraz chwila oddechu i jeszcze dziś mają ponownie rozmawiać nad dopięciem szczegółów. Jak rozumiem, to już ostatnia prosta. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 14, 2022

Według dziennikarza portalu Meczyki.pl, negocjacje są już na zaawansowanym etapie, dlatego niewykluczone, że w przeciągu najbliższych kilku godzin poznamy następcę Paulo Sousy.

Adam Nawałka pracował z kadrowiczami w latach 2013-2018. Największy sukces w narodowych barwach odniósł na mistrzostwach Europy we Francji. Wówczas Polska zakończyła zmagania na etapie ćwierćfinałów. Później Biało-czerwoni nie wyszli już z grupy na mundialu, przez co 64-latek podał się do dymisji.

