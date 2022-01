Krzysztof Piątek wybrał właściwie. Inni to potwierdzają

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek jako nowy piłkarz Fiorentiny szybko dał znać o sobie, zdobywając ważnego gola w meczu Pucharu Włoch z Napoli (5:2). Wprawdzie jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale Polak najlepszy okres w dotychczasowej karierze miał właśnie w Serie A i nie jest jedynym piłkarzem, który odbudowywał się na włoskiej ziemi – piszą Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports w swoim cotygodniowym tekście na Seriea.pl.

Piątek znowu strzela i pokazuje pistolety. Polak zaliczył wymarzony debiut w barwach Fiorentiny

Jego powrót do Włoch zaczyna się świetnie. Czy nasz napastnik pójdzie w ślady innych piłkarzy, jacy odbudowali się w Serie A?

Ciro Immobile błyszczał w Torino, zgasł w Bundeslidze i La Lidze, by po powrocie ponownie zachwycać w Serie A

Krzysztof Piątek znowu będzie czarował?

Piątek po nieudanej przygodzie w Hercie Berlin postanowił wrócić do Serie A i wybrał Fiorentinę. Klub z Florencji wydaje się być idealnym miejscem na odbudowanie utraconej formy. Napastnik reprezentacji Polski wprawdzie nie będzie na razie pierwszym wyborem Vincenzo Italiano, bo ten z oczywistych powodów stawia na Dusana Vlahovicia, lecz po odejściu Serba może zająć jego miejsce.

W czwartek Krzysztof Piątek szybko przedstawił się kibicom Violi zdobywając bramkę i popisując się swoją firmową cieszynką. Na razie to tylko jeden gol, więc nie ma co piać z zachwytu, że już się odbudował i przewidywać, że będzie seryjnie strzelał. Natomiast w przeszłości wielu innych zawodników wracając do Serie A lub zmieniając klub wewnątrz ligi włoskiej potrafiło wrócić na właściwe tory. Najlepszym przykładem jest Ciro Immobile. Włoski napastnik nie potrafił się odnaleźć w Borussii Dortmund i w Sevilli, ale od momentu, gdy przywdziewa koszulkę Lazio, stał się jednym z najlepszych snajperów na Półwyspie Apenińskim.

O innych przykładach zawodników, którzy zreanimowali swoją karierę w Serie A czytaj w tekście “We Włoszech najlepiej, czyli dlaczego Serie A to najlepsze miejsce dla Krzysztofa Piątka na odbudowę” na Seriea.pl.