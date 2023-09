Co z przyszłością Santosa? “Zostały szczegóły”

PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Praca Fernando Santosa w roli selekcjonera wisi na włosku

Po wtorkowym spotkaniu trenera z Cezarym Kuleszą nie zapadły wiążące decyzje

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekonuje jednak, że do ustalenia pozostały tylko szczegóły. Niebawem Portugalczyk pożegna się z reprezentacją Polski

Ostatnie godziny pracy Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski?

We wtorek doszło do spotkania pomiędzy Cezarym Kuleszą a Fernando Santosem. Wypowiedzi z otoczenia PZPN-u były jednak dość lakoniczne. W każdym razie wiążące decyzje odłożono na później. Wydawało się, że rozstanie Portugalczyka z reprezentacją Polski jest nieuniknione, ale skomplikowane ze względów finansowych. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, sytuacja może być jednak prostsza. Według dziennikarza do ustalenia zostały tylko ostatnie szczegóły i doświadczony trener opuści Biało-czerwonych. Co istotne, do rozstania ma dojść za porozumieniem stron.

🚨PZPN i Fernando Santos blisko porozumienia nt. rozstania. Portugalczyk wkrótce przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski: https://t.co/5f2k9YOuyD — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 12, 2023

Włodarczyk przekonuje, że Santosowi zostało co najwyżej kilkadziesiąt godzin w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jeśli to okaże się faktem, jego bilans w tej roli zamknie się w pięciu meczach eliminacji do Euro 2024. Zanotował w nich trzy porażki i tylko dwa zwycięstwa – do tego udało mu się pokonać w sparingu kadrę Niemiec.

