Reprezentacja Bośni uległa Portugalii aż 5:0. Wszystkie bramki padły do przerwy. Cristiano Ronaldo dzięki dwóm trafieniom w tym spotkaniu stał się najlepszym strzelcem w 2023 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Bośnia przegrała z Portugalią 0:5

Cristiano Ronaldo z dubletem, dzięki czemu stał się najskuteczniejszym graczem w 2023 roku

Portugalia ma zapewniony awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy

Ronaldo śrubuje swoje liczby

Reprezentacja Bośni uległa na własnym boisku Portugalii aż 0:5. Goście objęli prowadzenie już w 5 minucie meczu, kiedy to Cristiano Ronaldo pewnie wykorzystał rzut karny i otworzył wynik spotkania. Zaledwie 15 minut później, drugą bramkę w meczu dołożył Ronaldo. Dzięki dwóm trafieniom Portugalczyk ma na swoim koncie 40 bramek w 2023 roku i wyprzedza on Erlinga Haalanda o 1 trafienie. Kolejne minuty upłynęły pod znakiem dominacji gości. w 25 minucie spotkania kolejne trafienie dla Portugalii dołożył Bruno Fernandes. Następnie do siatki rywali trafił Cancelo oraz Joao Felix.

Po przerwie wynik nie uległ już zmianie, a obie reprezentacje wyraźnie chciały dograć mecz do końca. Portugalia już w poprzedniej kolejce zapewniła sobie awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, które odbędą się w Niemczech.