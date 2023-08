IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Mancini zrezygnował z posady selekcjonera reprezentacji Włoch

Szkoleniowiec rozpoczął pracę w Arabii Saudyjskiej

Taki wybór skrytykował Claudio Ranieri

Ranieri nie pochwala wyboru Manciniego

Chociaż Roberto Mancini w dalszym ciągu upiera się, że nie miał ustalonej pracy w Arabii Saudyjskiej, kiedy 13 sierpnia podjął decyzję o rezygnacji z reprezentacji Włoch, pozostają pewne wątpliwości co do tego, w jakim stopniu wpłynęło to na jego działania.

Mancini 27 sierpnia został zaprezentowany jako nowy trener reprezentacji Arabii Saudyjskiej z kontraktem do 2027 roku, który według doniesień ma przynosić mu do 30 milionów euro na sezon.

– Szczerze mówiąc, nie zrobiłbym tego. Wolę mieć motywację inną niż pieniądze – Ranieri przyznał w rozmowie z DAZN. Szkoleniowiec może to powiedzieć bez obawy przed dyskusją, bo w styczniu wybrał pracę w Serie B, by pomóc Cagliari w awansie, gdzie w latach 80. skutecznie rozpoczynał karierę trenerską.

– Już mówiłem, że to będzie ostatni klub w mojej karierze. Wydaje się, że miło jest zacząć i zakończyć w tym miejscu. Jeśli pojawi się reprezentacja narodowa, która mi się podoba, to rozważę taką opcję – dodał.

