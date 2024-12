fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop liczy na jakościowe wzmocnienia

Wisła Kraków po słabym początku sezonu zwolniła Kazimierza Moskala, którego zastąpił Mariusz Jop, czyli dotychczasowy asystent. Pod jego wodzą wyniki uległy poprawie, choć sytuacja drużyny wciąż nie jest idealna. Nadrzędnym celem jest awans do Ekstraklasy – nie będzie o niego łatwo, gdyż na ten moment Biała Gwiazda do strefy barażowej traci trzy punkty, a do miejsca gwarantującego bezpośrednią promocję do elity aż jedenaście. Przed przerwą zimową rozegra jeszcze jedno spotkanie.

Kadra Wisły jest szeroka, ale zdaniem wielu kibiców, nieszczególnie zbalansowana. Zespół posiada kilka gwiazd całej pierwszej ligi, ale ma także widoczne braki na istotnych pozycjach.

W trakcie przerwy zimowej Wisła Kraków spróbuje wzmocnić skład. Jop wskazał konkretne oczekiwania związane ze zbliżającym się okienkiem. Liczy, że do zespołu trafią zawodnicy, którzy niezwłocznie podniosą poziom, a nie będą wyłącznie uzupełnieniem. Realnymi wzmocnieniami tego lata okazali się Łukasz Zwoliński czy James Igbekeme.

– Potrzebujemy takich wzmocnień, które podniosą poziom piłkarski zespołu. Jeśli ktoś ma do nas przyjść, to ktoś, kto nie będzie uzupełnieniem składu, ale wiodącą postacią. Tak to sobie wyobrażam. Chyba, że mówimy o młodym zawodniku, który daje potencjał. W tym momencie potrzebujemy kogoś, kto w trudnej chwili będzie w stanie wziąć na siebie grę i da zespołowi jakość – przekonuje szkoleniowiec Białej Gwiazdy.