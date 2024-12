Chelsea ruszy po perełkę? To ma być transfer za 45 milionów

Franco Mastantuono to jeden z najbardziej obiecujących zawodników na rynku transferowym, Spekulacji nie brakuje. Podobno klub z Premier League zainteresował się zawodnikiem.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Franco Mastantuono na celowniku Chelsea

Franco Mastantuono to 17-letni zawodnik, który przykuł już uwagę między innymi takich gigantów jak Real Madryt czy Manchester City. Ogólnie spekulacji na temat przyszłości gracza nie brakuje. Tymczasem interesujące wieści dotyczące Argentyńczyka przekazał serwis Fichajes.net.

Skrót meczu Chelsea

Źródło przekonuje, że obiecującym graczem River Plate poważnie zainteresowała się Chelsea. Ofensywny zawodnik jest postrzegany za jedną z największych perełek w argentyńskiej piłce. Klub z Londynu może być gotów zapłacić za piłkarza nawet 45 milionów euro.

Według wieści Fichajes.net przedstawiciel ekipy z Premier League jest gotowy zamknąć transakcję już w trakcie zimowego okna transferowego w styczniu. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma mieć to, że zimowa sesja transferowa jest zwykle bardziej dynamiczna w Ameryce Południowej.

Mimo młodego wieku Mastantuono ma już na swoim koncie jeden występ w drużynie narodowej do lat 20. 17-latek to wychowanek River Plate, który ma kontrakt ważny z tym klubem do końca 2026 roku. Mastantuono jak dotąd rozegrał 40 spotkań w ekipie z Buenos Aires. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył też trzy kluczowe podania. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na dzisiaj na poziomie 13 milionów euro.

