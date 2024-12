Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Wisła podejmuje Miedź

W czwartkowy wieczór zespoły Wisły Kraków i Miedzi Legnica odrobią zaległości z 7. kolejki Betclic 1. Ligi. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem oba zespoły są bezpośrednimi rywalami w walce o awans do Ekstraklasy. W zdecydowanie lepszej sytuacji przed ostatnim meczem pierwszej ligi w 2024 roku znajduje się Miedź, która plasuje się na trzeciej lokacie z trzema punktami straty do drugiej Arki Gdyni. Wisła po ostatniej kolejce wypadła z TOP6, ale może do niego wrócić w przypadku pokonania Miedzi.

Oba zespoły z atutami

Wisła w czwartkowy wieczór będzie chciała zrehabilitować się swoim kibicom za ostatni bardzo słaby występ i porażkę 0:2 z Polonią Warszawa. Okazję ma ku temu dobrą, bowiem zagra przed własną publicznością, przed którą w tym sezonie przegrał tylko jeden z dziewięciu rozegranych meczów. Z drugiej strony będzie jednak bardzo dobrze spisujący się na wyjazdach zespół Miedzi. Ekipa z Legnicy na tarczy z wyjazdu w tym sezonie wracała tylko raz. Z ośmiu rozegranych meczów na boiskach rywali wygrała aż pięć. Jeden z nich w ostatniej kolejce, kiedy w Stalowej Woli pokonała 2:0 miejscową Miedź.

Mecze drużyny Wisła Kraków Polonia Warszawa 2 Wisła Kraków 0 Polonia Warszawa 2 (3) Wisła Kraków 2 Wisła Kraków 2 ŁKS Łódź 1 Wisła Kraków 1 Stal Rzeszów 1 Chrobry Głogów 0 Wisła Kraków 3 Mecze drużyny Miedź Legnica Stal Stalowa Wola 0 Miedź Legnica 2 Miedź Legnica 1 GKS Tychy 3 Miedź Legnica 2 Wisła Płock 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Miedź Legnica 1 Miedź Legnica 4 Pogoń Siedlce 1

Szósty pojedynek

Obie drużyny zagrają ze soba po raz szósty w historii. Bilans dotychczasowych spotkań jest remisowy, bowiem Wisła i Miedź mają na swoim koncie po dwie wygrane. Jedno spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

W poprzednim sezonie w meczu w Legnicy padł remis 1:1, natomiast w Krakowie 2:0 triumfowała Biała Gwiazda.

Wisła – Miedź: przewidywane składy

Trener Mariusz Jop w czwartek nie będzie mógł skorzystać z usług pięciu piłkarzy. Znacząca jest jednak jedynie absencja trzech z nich – Josepha Colley’a, Jamesa Igbekeme i Igora Łasickiego. Można również spodziewać się roszad w wyjściowej jedenastce.

Wisła: Letkiewicz – Kiakos, Uryga, Kutwa, Mikules – Baena, Duda, Carbo, Aldaro – Rodado – Zwoliński

Miedź: Wrąbel – Mijusković, Kovacević, Grudziński, Kostka, Kaczmarski, Letniowski, Moic, Antonik, Hartherz – Mansfeld

Gospodarze faworytem

Kibice mogą być już przyzwyczajeni, że Wisła, bez względu na pozycję zajmowaną w ligowej tabeli, jest faworytem kolejnego meczu. Tak jest także w przypadku czwartkowej potyczki.

Wisła Kraków Miedź Legnica 1.85 3.60 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Wisła Kraków W W R W P P ? 46.6 % Remis 26.9 % Miedź Legnica P W R R P W ? 26.5 %

Mecz Wisła - Miedź rozegrany zostanie w czwartek (12 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja z meczu dostępna będzie na kanale TVP Sport. Rywalizację można śledzić także w usłudze Betclic TV.