Flick zmienił styl gry FC Barcelony. Połączył dwie rzeczy

Hansi Flick odkąd przejął stery w Barcelonie znacznie wpłynął na styl gry zespołu, na co zwraca uwagę kataloński "Sport". Niemiecki szkoleniowiec połączył elementy dawnej tiki-taki z nowoczesnym futbolem.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Flick, BVB - Barcelona

Barcelona łączy tiki-takę z nowoczesnym futbolem

FC Barcelona dała popis w pierwszym fragmencie meczu z Borussią Dortmund: długie posiadanie piłki, pełna kontrola i błyskotliwe akcje, które mogły przynieść kilka goli. Signal Iduna Park, jeden z najbardziej wymagających stadionów w Europie, został na chwilę zdominowany przez Blaugranę. Dzięki precyzyjnym podaniom z głębi pola, szczególnie w wykonaniu młodego Cubarsiego, drużyna potrafiła skutecznie przechodzić do ofensywy, jednocześnie zachowując równowagę przy cofnięciu się do obrony.

Jednak po wstępnym pokazie siły gra przybrała bardziej dynamiczny, wręcz chaotyczny charakter. Zespoły wymieniały ciosy, a Barcelona, nie załamała się jak to robiła często w przeszłości, ale utrzymała poziom. To była prawdziwa próba dla młodego zespołu, który potrafił przetrwać trudne chwile i odpowiedzieć rywalom w najbardziej wymagających momentach.

Hansi Flick, znany z odwagi w podejmowaniu decyzji, ponownie pokazał swoją wartość jako lider. W drugiej połowie, gdy Borussia zaczęła dominować, Flick przeprowadził aż pięć zmian w ofensywie, wprowadzając świeżość i nową energię. Lewandowski, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha i Dani Olmo opuścili boisko, ale zmiennicy pokazali, że potrafią podołać wyzwaniu.

W najtrudniejszych chwilach Barca nie zrezygnowała z walki. Po dwóch poważnych błędach defensywnych, które kosztowały utratę prowadzenia, drużyna pokazała niespotykaną dotąd dojrzałość, kontrolując chaos w końcówce meczu.

W Dortmundzie Barcelona wysłała jasny sygnał: to już nie jest drużyna, która załamuje się pod presją. Flick zaakceptował, że czasami trzeba odejść od tradycyjnej gry w posiadanie piłki, by sprostać wymaganiom współczesnego futbolu. Ostatecznie, nawet w obliczu trudnych momentów, “Baby Barca” udowodniła, że potrafi rywalizować z najlepszymi w Europie. Styl Barcelony pod wodzą Flicka to mieszanka tradycyjnej tiki-taki z nowoczesnym, bardziej dynamicznym podejściem.

