Legenda Man Utd podsyciła spekulacje na temat gwiazdy Chelsea

fot. PA Images / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Louis Saha i Cole Palmer

Niejasna przyszłość Cole’a Palmera

Cole Palmer na dzisiaj broni barw Chelsea. Niemniej nie milkną doniesienia na temat ewentualnej zmiany barw klubowych przez zawodnika. Między innymi Real Madryt rozważa transfer z udziałem zawodnika. Tymczasem ciekawą wypowiedzią na temat gracz podzielił się Louis Saha w rozmowie z CaughOffside, odnosząc się też do jednej z ekip z Premier League.

Skrót meczu z udziałem Chelsea

– Palmer i jego przeprowadzka do Manchesteru United miałoby sens, ponieważ dorastał jako fan tego klubu, ale po Chelsea widzę go tylko w jednej ekipie – mówił Francuz

– Widzę, że zmierza do Realu Madryt. Nie sądzę, żeby ten ruch nie doszedł do skutku. Nigdy nie wątpi w siebie i nie zastanawia się nad niczym zbyt długo – kontynuował Saha.

– On chce cieszyć się grą i dobrze się bawi. Bardzo zazdroszczę Chelsea, ponieważ jest wielką gwiazdą i myślę, że odniósłby wielki sukces, gdyby pojechał do Hiszpanii – przekazał były piłkarz Manchesteru United i reprezentacji Francji.

Palmer to 22-latek, mający umowę z ekipą ze Stamford Bridge do końca czerwca 20233 roku. Palmer dołączył do Chelsea we wrześniu 2023 roku z Manchesteru City za 47 milionów euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie w 17 meczach. Strzelił w nich 11 goli. Ponadto na koncie 11-krotnego reprezentanta Anglii jest sześć asyst. Na boisku Palmer spędził 1350 minut.

