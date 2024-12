fot. dpa picture alliance / Alamy I Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies I Florentino Perez

Davies wzmocni Real? Szanse maleją

Alphonso Davies od kilku miesięcy jest łączony z hitowymi przenosinami do Realu Madryt. W trakcie letniego okienka temat był poważny – Bayern Monachium zadecydował nawet o sprzedaży Kanadyjczyka, który nie był skory do przedłużenia wygasającej po sezonie 2024/2025. Królewscy liczyli z kolei na transfer bezgotówkowy, więc wstrzymali się z pracami. Później nastawienie Bawarczyków uległo zmianie, bowiem kategorycznie odrzucili możliwość przedwczesnego odejścia Daviesa, nawet jeśli skutkowałoby to pożegnaniem w trakcie przyszłorocznego lata.

W kuluarach toczyły się rozmowy kontraktowe, na których przeszkodzie stały oczekiwania finansowe zawodnika. Bayern nie zamierzał zaakceptować jego żądań, wstrzymując negocjacje. Wówczas wydawało się, że gwiazdor na pewno wyląduje na Santiago Bernabeu.

Ostatnie tygodnie to potężny zwrot akcji, bowiem nawiązano ponowny kontakt między władzami Bayernu a przedstawicielami lewego defensora. Nastąpił także przełom – Davies zgodził się na obniżenie swoich wymagań, byle tylko osiągnąć porozumienie. Bawarczykom zależy, aby w pełni dogadać się przed nowym rokiem, gdyż w przeciwnym razie do gry wszedłby Real.

Nastroje w Madrycie także uległy zmianie. Do tej pory panował spory optymizm w temacie sprowadzenia Daviesa. Na ten moment nadzieje są niewielkie. Najprawdopodobniej będzie trzeba rozejrzeć się za innym kandydatem.