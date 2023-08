Manchester United ponownie szuka wzmocnień w Serie A. Według doniesień Sky Sport Italia Czerwone Diabły wysłały zapytanie do AS Romy o możliwość transferu Leonardo Spinazzoli.

Leandro Spinazzola

Man Utd szuka wzmocnień w ostatnich dniach okienka

Czerwone Diabły pytały o gracza AS Romy

Spinazzola wzbudził zainteresowanie ekipy z Old Trafford

Spinazzola na radarze Manchesteru United

Erik ten Hag bardzo uważnie obserwuje włoski futbol, wyszukując ciekawe talenty w Serie A, takie jak bramkarz Interu Andre Onana i Sofyan Amrabat z Fiorentiny.

Już w tym sezonie Czerwone Diabły miały sporo problemów z kontuzjami, a obaj lewi obrońcy Luke Shaw i Tyrell Malacia byli poza grą. Według Gianluki Di Marzio skłoniło to Manchester United do zwrócenia się do Romy z pytaniem o transfer Spinazzoli.

Włoski dziennikarz podkreśla, że to nie była oferta, a jedynie wstępne zapytanie. Kontrakt Spinazzoli z Romą obowiązuje tylko do końca sezonu i nie jest pierwszym wyborem pod wodzą Jose Mourinho, który preferuje w tej roli Nicolę Zalewskiego. Włoch również otrzymał ofertę od Al-Shabab, ale ją odrzucił.

