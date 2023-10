“Trójkolorowi” przypieczętowali awans na EURO. Kylian Mbappe bohaterem [WIDEO]

IMAGO / ANP Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Reprezentacja Holandia w piątkowy wieczór podejmowała na własnym terenie Francję

Spotkanie w ramach eliminacji do przyszłorocznego EURO zakończyło się wygraną “Trójkolorowych” 2:1

Wicemistrzów świata do triumfu poprowadził Kylian Mbappe

El. EURO 2024. Reprezentacja Francji pokonała Holandię

Piątkowe starcie reprezentacji z Francuzami było bez wątpienia hitem tych eliminacji. Wicemistrzowie świata po pięciu spotkaniach pozostawali niepokonani i pewnie prowadzili w grupie B. Natomiast “Oranje” potrzebowali punktów, aby uciec goniących ich Greków.

Już od pierwszego gwizdka Francuzi zaznaczyli swoją przewagę nad rywalem. Goście w 7. minucie przeprowadzili pierwszą groźniejszą akcję, która została zamieniona na gola. Na listę strzelców wpisał się Kylian Mbappe.

Zespół prowadzony przez Didiera Deschampesa w kolejnych minutach kontynuował swoją ofensywną i ładną dla oka grę, jednak defensywa Holandii była przygotowana na te ataki. “Oranje” w 27. minucie stanęli przed dogodną szansą na wyrównanie, ale piłka po uderzeniu Joeya Veermana nieznacznie minęła poprzeczkę. Reprezentacja Francji kilka chwil później sama wpędziła się w tarapaty, ale na posterunku stanął Mike Maignan, który zatrzymał uderzenie Wougta Weghorsta. Kolejne minuty pierwszej części gry toczyły się bardzo spokojnie, a obie drużyny w głowach już miały piętnastominutową przerwę.

Druga połowa rozpoczęła się podobnie do tej pierwszej, bowiem “Trójkolorowi” ruszyli do ataku i już w 53. minucie wynik spotkania na 2:0 podwyższył Kylian Mbappe. Uderzenie zawodnika Paris Saint-Germain było wręcz ozdobą tego meczu.

Po tym golu reprezentacja Francji cofnęła się do defensywy, a inicjatywę przejęli gospodarze. Holendrzy bardzo szybko zdobyli kontaktową bramkę, która jednak po dłuższej chwili została anulowana przez pozycję spaloną Nathana Ake, który brał udział w tej akcji. “Oranje” nadal dominowali, co przyniosło skutek w 83. minucie. Sprytnym strzałem po krótszym słupku popisał się Quilindschy Hartman i Holendrzy uwierzyli, że są w stanie jeszcze wyrwać punkty z garści “Trójkolorowych”. Ostatecznie jednak im się to nie udało, przez co reprezentacja Francji rozpoczęła świętowanie, bowiem udało im się zwyciężyć w hicie eliminacji, a także awansować na przyszłoroczne EURO.

Holandia – Francja 1:2

Hartman (83′) – Mbappe (7′, 53′)