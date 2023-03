Reprezentacja Anglii pokonała na Wembley Stadium Ukrainę 2-0, zdobywając swój drugi komplet punktów w eliminacjach do EURO 2024. Do bramki gości trafiali Harry Kane oraz Bukayo Saka.

Wymarzony początek eliminacji

W pierwszej kolejce eliminacji do EURO 2024 Anglicy pokonali w hitowej rywalizacji reprezentację Włoch 2-1. Dla Ukrainy zmagania w eliminacjach rozpoczęły się natomiast dopiero od drugiej kolejki.

Na londyńskim Wembley Stadium od pierwszych minut dominowali gospodarze. Ogromną przewagę udało się jednak udokumentował dopiero w 37. minucie. Harry Kane cofnął się do środka pola i fantastycznie rozrzucił piłkę do znajdującego się na skrzydle Bukayo Saki. Zawodnik Arsenalu spojrzał w pole karne i dośrodkował futbolówkę do czołowego strzelca Premier League, który trafił do siatki.

Chwilę później Anglicy cieszyli się z drugiego trafienia. Tym razem na indywidualne wykończenie akcji zdecydował się Saka, który zbiegł ze skrzydła i precyzyjnym strzałem zza pola karnego umieścił piłkę w okienku bezradnego Anatolii Trubina.

Ależ przymierzył 𝐁𝐮𝐤𝐚𝐲𝐨 𝐒𝐚𝐤𝐚 😮 Anglia pewnie prowadzi do przerwy.



Po zmianie stron Ukraińcy nie byli w stanie odpowiednio zareagować. Reprezentacja Anglii kontrolowała przebieg gry i tworzyła kolejne sytuacje. Najlepszą zmarnował Conor Gallagher, który w 87. minucie nie zdołał pokonać bramkarza gości.

Anglia utrzymała prowadzenie z pierwszej połowy i zdobyła kolejny komplet punktów. Konsekwentnie realizuje tym samym swój plan, jakim jest szybkie zapewnienie awansu na nadchodzące Mistrzostwa Europy.