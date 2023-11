Trener reprezentacji Włoch Luciano Spalletti powołał 29 zawodników na nadchodzące listopadowe mecze eliminacyjne do Euro 2024 przeciwko Macedonii Północnej i Ukrainie.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletii powołał 29 zawodników do kadry Włoch

Znalazło się w niej dwóch debiutantów

Italia rozegra mecze przeciwko Macedonii Północnej oraz Ukrainie

Spalletii ogłosił powołania do reprezentacji Włoch

Luciano Spalletti dokonując wyboru zdecydował się na dwóch debiutantów, a mianowicie lewego obrońcę Juventusu Andreę Cambiaso i pomocnika Monzy Anderę Colpaniego. W kadrze reprezentacji Włoch nie zobaczymy natomiast zawieszonego za udział w aferze hazardowej Sandro Tonallego.

W przyszły piątek na Stadio Olimpico Włosi zagrają z Macedonią Północną, a w kolejny poniedziałek udadzą się do Niemiec, aby zmierzyć się z Ukrainą na BayArena, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Bayer Leverkusen.

Włochy zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie C, tracą trzy punkty do Ukrainy, ale mają o jeden mecz do rozegrania więcej. Nawet po zwycięstwie z Macedonią Północną Azzurri będą musieli uniknąć porażki z Ukrainą w ostatnim meczu grupowym, jeśli chcą automatycznie zakwalifikować się na mistrzostwa Europy.

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹



La lista dei 29 convocati del Ct Luciano #Spalletti per le qualificazioni a #EURO2024



🏟 Roma

🗓️ 17 Novembre

🆚 𝑀𝑎𝑐𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑜𝑟𝑑 🇲🇰



🏟 Leverkusen

🗓️ 20 Novembre

🆚 𝑈𝑐𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎 🇺🇦



▶️ https://t.co/bvtJBzOzTW#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/NE51yD6W82 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 10, 2023

Powołani do reprezentacji Włoch

Bramkarze: Gialuigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Obrońcy: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta).

Pomocnicy: Nicolo Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus).

Napastnicy: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El-Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolo Zaniolo (Aston Villa).

Zobacz również: Juventus zainteresowany pomocnikiem ligowego rywala