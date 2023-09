UEFA oficjalnie poinformowała o wyznaczeniu sędziego spotkania Polska - Wyspy Owcze w ramach eliminacji do EURO 2024. Arbitrem głównym tego meczu będzie Słoweniec David Smajc.

IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: David Smajc

Już w czwartek reprezentacja Polski zmierzy się z Wyspami Owczymi

Biało-Czerwoni kontynuują walkę o awans na Mistrzostwa Europy

Sędzią głównym tego pojedynku będzie Słoweniec David Smajc

David Smajc rozjemcą spotkania Polaków z Farerami

Reprezentacja Polski wraca do gry po kilkumiesięcznej przerwie. Biało-Czerwoni we wrześniowej kampanii rozegrają dwa spotkania w ramach eliminacji do EURO 2024 przeciwko Wyspom Owczym (07.09, godz. 20:45) oraz Albanii (10.09, godz. 20:45).

UFEA podała obsadę sędziowską na pierwszy mecz Polaków z Farerami. Arbitrem głównym tej rywalizacji będzie Słoweniec David Smajc. 34-latek miał okazję pracować w kwalifikacjach Ligi Mistrzów czy Ligi Konferencji Europy, a najwięcej pojedynków poprowadził w rodzimej ekstraklasie.

Na liniach Davidowi Smajcowi pomagać będą David Gabrovec i Aleksandar Kasapović, a na sędziego technicznego wyznaczono Rade Obrenovicia.