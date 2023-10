Adam Buksa wszedł na boisko w meczu z Wyspami Owczymi (2:0) w drugiej połowie, strzelił bramkę i... nabawił się urazu. Na razie nie wiadomo, jak poważna to kontuzja, a wypowiedzi z obozu kadry są ostrożne.

PressFocus Na zdjęciu: Adam Buksa

Polska pokonała w Torshavn Wyspy Owcze 2:0

Na listę strzelców wpisali się Sebastian Szymański i Adam Buksa, ale ten drugi przypłacił występ kontuzją

Kolejny mecz już w niedzielę. Przeciwnikiem Polaków będzie Mołdawia

Adam Buksa – kontuzja

Piłkarze reprezentacji, którzy nie grali w czwartek lub grali krótko, od razu po spotkaniu odbyli trening wyrównawczy. Jedynym piłkarzem, którego brakowało był Adam Buksa. – On ma lekkie stłuczenie, ale mam nadzieję, że będzie do dyspozycji niedługo. To bardzo ważna rola naszych fizjoterapeutów – mówił Michał Probierz na pomeczowej konferencji.

Sam Buksa pytany o kontuzję, nie chciał się wypowiadać. Zaznaczył jedynie, że dopiero po otrzymaniu wyników badań będzie dało się powiedzieć coś więcej.

Wydaje się, że po występie z Wyspami Owczymi, Adam Buksa byłby głównym kandydatem do gry w meczu z Mołdawią. Początek spotkania w niedzielę o 20:45.