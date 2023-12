Zagłębie Lubin w piątkowy wieczór uległo w derbach ekipie Śląska Wrocław 1:2. I to w dodatku na własnym stadionie. To powoduje, że zespół "Miedziowych" będzie zimował w środku stawki. Po meczu głos zabrał trener Waldemar Fornalik.

IMAGO / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Zagłębie Lubin uległo Śląskowi Wrocław

Ekipa Waldemara Fornalika na własnym obiekcie przegrała 1:2

Głos po meczu zabrał szkoleniowiec zespołu z Lubina

“Straciliśmy 6-7 punktów”

Zagłębie Lubin bardzo dobrze rozpoczęło ten sezon PKO Ekstraklasy. Ekipa Waldemara Fornalika na starcie rozgrywek lokowała się na czołowych miejscach tabeli, ale wraz z upływem czasu było już tylko gorzej. Finalnie rundę jesienną Lubinianie kończą na ósmym miejscu, ale po porażce w prestiżowych derbach ze Śląskiem. I to na własnym stadionie. Głos po tym spotkaniu zabrał trener Waldemar Fornalik.

– Nie tak wyobrażaliśmy sobie zakończenie tego niezłego roku w naszym wykonaniu. Wydaje mi się, że to spotkanie rozstrzygnęło się w 1 połowie, gdzie nie wykorzystaliśmy swoich okazji. Później w bardzo prosty sposób straciliśmy 2 bramki. To nie pierwszy raz gdy tak łatwo tracimy gole i jest to niepokojące. Mamy wystarczający materiał do analizy. Na koniec chciałbym podziękować kibicom za wsparcie w tym roku – powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej.

– Trenerowi zawsze zależy żeby drużyna grała skutecznie i tak by można było na to patrzeć. Jesteśmy na takim etapie, w którym ta gra poszła do przodu, szczególnie w ostatnich meczach. Jednak nie poszła za tym zdobycz punktowa, bo straciliśmy przynajmniej 6-7 punktów, a z tego nie możemy być zadowoleni – dodał.

