ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Zagłębie sięgnie po trenera młodzieżówek?!

Zagłębie Lubin bardzo przeciętnie, a nawet po prostu słabo rozpoczęło nowy sezon w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Zespół, którego kadra z pewnością nie jest na poziomie strefy spadkowej, po dotychczasowych dziewięciu meczach ma na swoim koncie tylko osiem punktów i lokuje się na 16. miejscu w ligowej tabeli.

Dlatego też, z racji słabych wyników, w poniedziałek w klubie doszło do istnej rewolucji. Z zespołem pożegnał się dyrektor sportowy Piotr Burlikowski oraz trener Waldemar Fornalik. I tak, jak zastępstwa za tego pierwszego jak na razie nie widać – choć Damian Smyk z Goal.pl ustalił, że o angaż stara się Mariusz Lewandowski – to nowy szkoleniowiec Miedziowych jest już właściwie o krok od dołączenia do klubu.

Jak przekazał na platformie X (dawniej Twitter) Piotr Wołosik, dziennikarz “Przeglądu Sportowego Onet”, Marcin Włodarski zostanie nowym szkoleniowcem Zagłębia Lubin. Dotychczas 42-latek pracował w PZPN-ie, gdzie opiekował się młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Prowadził m.in. zespoły do lat 15, 16 i 17. Ostatnio był też asystentem w sztabie szkoleniowym Michała Probierza podczas Euro 2024 oraz meczów Ligi Narodów UEFA.

Z pewnością kandydatura Włodarskiego bardzo dobrze wpisuje się w filozofię Zagłębia, lecz szkoleniowcowi widocznie brakuje doświadczenia w prowadzeniu klubu.

