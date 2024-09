Szykuje się powrót do Zagłębia Lubin. Były reprezentant Polski w grze [NASZ NEWS]

Trzęsienie ziemi w Zagłębiu Lubin. Klub poinformował o zwolnieniu dyrektora sportowego Piotra Burlikowskiego oraz trenera Waldemara Fornalika. Jak słyszymy - do powrotu do Lubina sposobi się natomiast Mariusz Lewandowski.

Mariusz Lewandowski

Zagłębie Lubin w poniedziałkowe południe poinformowało o tym, że Piotr Burlikowski i Waldemar Fornalik zostali zwolnieni

Według naszych informacji jednego z nich zastąpić może Mariusz Lewandowski

Były piłkarz i trener “Miedziowych” może objąć stanowisko dyrektora sportowego

Burlikowski i Fornalik stracili pracę w Zagłębiu

Przedłużenie kontrakt z Fornalikiem było dość niepopularną decyzją pionu sportowego Zagłębia. Lubinianie grali bardzo przeciętnie i dopiero zryw na finiszu sezonu sprawił, że ostatecznie “Miedziowi” zakończyli sezon na ósmym miejscu w tabeli Ekstraklasy. Po zakończeniu rozgrywek Zagłębie ogłosiło, że klub przedłużył wygasającą umowę z doświadczonym trenerem.

Ale już po dziewięciu kolejkach Fornalik został zwolniony. Jego drużyna przegrała 1:5 z Rakowem Częstochowa i tym samym osunęła się na miejsce spadkowe. W dziewięciu meczach lubinianie uzbierali ledwie osiem punktów, w ostatnich sześciu kolejkach wygrali ledwie raz – i to po szczęśliwym meczu z GKS-em Katowice. Los Fornalika podzielił też dyrektor sportowy Piotr Burlikowski

Powrót Lewandowskiego do Lubina?

Teraz najważniejsze pytanie w Lubinie brzmi – kto zastąpi Burlikowskiego oraz Fornalika? Z obozu Zagłębia docierają do nas wieści, że na powrót do klubu bardzo liczy Mariusz Lewandowski. To były zawodnik “Miedziowych” oraz były trener tego klubu – w 2017 roku objął drużynę i poprowadził ją w 35 spotkaniach. Później trafił do Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, następnie do Radomiaka i znów do Termaliki, z której został zwolniony w marcu tego roku. Od tamtego czasu Lewandowski pozostaje bezrobotny.

Ale co ciekawe – mówi się o tym, że Lewandowski w Lubinie miałby zastąpić nie Fornalika, a Burlikowskiego. Źródła donoszą, że Lewandowski sam widziałby się w roli dyrektora sportowego. Samo Zagłębie sondowało też sprowadzenie do siebie dyrektora sportowego obecnie pracującego w jednym z klubów Ekstraklasy.

Ponoć szanse Lewandowskiego na powrót do Lubina stoją dość wysoko, natomiast sytuacja w Zagłębiu jest dość dynamiczna. Inną rozważaną przez lubinian opcją jest Krzysztof Paluszek. On z kolei w Lubinie pracował jako dyrektor akademii w latach 2015-2019, wcześniej był dyrektorem sportowym Śląska Wrocław.