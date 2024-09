rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona wybrała Szczęsnego, Flick z jasną deklaracją

Barcelona od kilku dni poszukuje nowego bramkarza po tym, jak bardzo poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Podstawowy bramkarz Dumy Katalonii wypada z gry przynajmniej do końca sezonu, tak więc klub jest zmuszony dokonać awaryjnego transferu. Właściwie jedynymi kandydaturami rozważanymi przez Barcelonę są Keylor Navas i Wojciech Szczęsny. Okazuje się, że to Polak jest faworytem do dołączenia do zespołu.

Media spekulowały o tym, że Szczęsny może wznowić karierę i pomóc FC Barcelonie już od kilku dni, ale to w ostatnich godzinach sprawa nabrała realnego tempa. Jasno nastawiony na transfer byłego reprezentanta Polski ma być szkoleniowiec Blaugrany. Hansi Flick na zamkniętym spotkaniu władz klubu jednoznacznie przekazał, że chce w drużynie Wojciech Szczęsnego i to właśnie on jest jego faworytem, o czym donosi “Mundo Deportivo”.

Szczęsny aby dołączyć do Barcelony musi spełnić właściwie tylko jeden warunek. Zgodnie z umową zawartą z Juventusem 34-latek będzie musiał zapłacić Starej Damie niewielką sumę za dołączenie do klubu z ligi TOP 5. Jeśli to uda się wykonać, to będzie można domniemywać, że w stolicy Katalonii zamelduje się kolejny piłkarz z naszego kraju, co będzie jedną z największych sensacji tego sezonu. Już wczoraj Piotr Koźmiński z Goal.pl informował o tym, że “coś” w temacie Wojciech Szczęsnego w Barcelonie się dzieje.

84-krotny reprezentant Polski dla Juventusu rozegrał 252 spotkania. Na koncie ma m.in. trzy mistrzostwa Włoch i Puchary Włoch.

