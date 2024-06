Na zdjęciu: Herb Legii Warszawa

Jędrzejczyk zostaje w Legii na kolejny rok

Legia Warszawa po sezonie zakończonym dopiero na trzecim miejscu w tabeli przechodzi niemałą transformację. W trakcie letniego okienka Goncalo Feio ma otrzymać jakościowe transfery, które pomogą w powrocie do walki o mistrzostwo Polski. Nie brakuje także rozstań, bowiem klub zdążył już poinformować, że wygasające umowy Josue i Yuriego Ribeiro nie zostają przedłużone.

Kibice będą natomiast mogli w kolejnym sezonie śledzić poczynania Artura Jędrzejczyka. Portal Legia.net donosi, że strony doszły do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. Został on nawet podpisany, choć oficjalnie klub o kontynuowaniu współpracy jeszcze nie poinformował.

Pozostanie Jędrzejczyka sugeruje, że trener Feio zamierza w dalszym ciągu na niego stawiać. W sezonie 2023/2024 zaliczył on 35 występów we wszystkich rozgrywkach. Pod koniec ligowych rozgrywek grał od deski do deski, jeśli tylko nie był zawieszony za kartki.

Jędrzejczyk to bezsprzecznie legenda Legii Warszawa. Z sześcioma mistrzostwami Polski jest on najbardziej utytułowanym piłkarzem w klubowej historii. 36-latek rozegrał dla Wojskowych w sumie 380 meczów, co czyni go piątym piłkarzem z największą liczbą występów. Jeśli Feio będzie regularnie wystawiał go w pierwszym składzie, do końca umowy może wskoczyć nawet na drugie miejsce w tym rankingu.

