Karol Borys uważany jest za jeden z największych talentów naszej piłki

Gracz Śląska w ostatnim czasie znalazł się na celowniku wielu klubów

Teraz 17-latek odrzucił propozycję Fiorentiny

Inny kierunek

Karol Borys to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy najnowszej generacji w Polsce. Raptem 17-letni pomocnik skalę swojego talentu prezentuje głównie w reprezentacji Polski do lat 17, bowiem w Śląsku Wrocław jest tylko rezerwowym. I to – jak wskazuje sztab klubu lidera Ekstraklasy – przez nikłe warunki fizyczne. Niemniej potencjał w Borysie dostrzegają mocne kluby z Europy, które od jakiegoś czasu wyrażają zainteresowanie jego pozyskaniem.

Jedną z takich ekip była Fiorentina, która złożyła oficjalną ofertę za piłkarza. Jednak, jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” sam zainteresowany oraz jego rodzice odrzucili tę propozycję. Wszystko przez fakt, że w opinii najbliższych oraz samego Karola Borysa kariera powinna przebiegać etapami, a więc transfer do czołowego zespołu Serie A byłby zbyt dużym przeskokiem.

