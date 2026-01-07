Widzew jedzie do Turcji. Znana kadra na zgrupowanie

17:45, 7. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Widzew Łódź

Widzew Łódź rozpocznie w czwartek, 8 stycznia zgrupowanie w Turcji przed startem rundy wiosennej. Tymczasem klub w oficjalnym komunikacie przekazał wieści w sprawie kadry drużyny.

Piłkarze Widzewa Łódź
fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Kadra Widzewa Łódź na zgrupowanie w Turcji

Widzew Łódź zakończył pierwszą część trwającego sezonu w PKO BP Ekstraklasie tuż nad strefą spadkową, na 15. miejscu w tabeli. Jednocześnie ekipa Igora Jovicevicia na razie musi skupiać się na walce o ligowy byt. Konkretne przygotowania do rundy wiosennej łodzianie rozpoczną na obozie w Turcji. Znana jest już kadra Widzewa na zgrupowanie.

W ekipie z Łodzi przede wszystkim zabrakło Pape Meissy Ba oraz Polydefkisa Volanakisa. Z drużyny rezerw powołany został natomiast Igor Busz.

Łodzianie do ligowego grania wrócą 31 stycznia. Zmierzą się wówczas w roli gospodarza z Jagiellonią Białystok. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Tydzień później ekipa z Łodzi zmierzy się natomiast na wyjeździe z GKS-em Katowice. Ten mecz również rozpocznie się o godzinie 17:30.

Kadra Widzewa na zgrupowanie w Belek

Bramkarze: Antoni Błocki, Veljko Ilić, Maciej Kikolski, Jan Krzywański;

Obrońcy: Stelios Andreou, Christopher Cheng, Dion Gallapeni, Samuel Kozlovský, Marcel Krajewski, Peter Therkildsen, Ricardo Visus, Mateusz Żyro;

Pomocnicy: Fran Alvarez, Angel Baena, Osman Bukari, Igor Busz, Szymon Czyż, Mariusz Fornalczyk, Marek Hanousek, Lukas Lerager, Kuba Nawrocki, Bartłomiej Pawłowski, Lindon Selahi, Juljan Shehu;

Napastnicy: Sebastian Bergier, Antoni Klukowski, Andi Zeqiri.

