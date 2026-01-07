Nieudany epizod dobiegł końca. Zmiany w GKS-ie Tychy

GKS Tychy w trakcie zimowego okna transferowego buduje drużynę, której celem jest utrzymanie się w Betclic 1. Lidze. Śląska ekipa jednak nie tylko pozyskuje nowych graczy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Yannick Woudstra zakończył przygodę w GKS-ie Tychy

GKS Tychy aktualnie nie ma powodów do zadowolenia. Na dziś śląska drużyna plasuje się w strefie spadkowej na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie władze zespołu z Tychów intensywnie pracują nad poprawą jakości kadry. Okazuje się jednak, że GKS nie tylko pozyskuje nowych piłkarzy.

„Yannick Woudstra nie jest już piłkarzem GKS-u Tychy. Klub i zawodnik wspólnie podjęli decyzję o rozwiązaniu kontraktu z przyczyn medycznych” – przekazał śląski klub w oficjalnej wiadomości opublikowanej na Kp-gkstychy.pl.

Niemiecki zawodnik to środkowy napastnik, który trafił do klubu z Tychów w sierpniu 2024 roku. Ogólnie jednak Woudstra nie zachwycił. W barwach Tyszan rozegrał łącznie tylko trzy mecze. Nie strzelił w nich żadnego gola i nie zaliczył żadnej asysty.

GKS wrócił już do treningów po przerwie świąteczno-noworocznej. Z kolei 13 stycznia śląska ekipa uda się na zgrupowanie do tureckiej Antalyi. Na zagranicznym obozie Tyszanie będą przebywać od 13 do 22 stycznia. Ogólnie w trakcie przygotowań do drugiej części sezonu GKS ma zaplanowanych sześć spotkań kontrolnych.

Tymczasem do ligowego grania zespół Łukasza Piszczka wróci w lutym. Rozegra wówczas spotkanie wyjazdowe z Wisłą Kraków. Mecz odbędzie się 6 lutego o godzinie 20:30. Pierwsza batalia między drużynami w tej kampanii zakończyła się wygraną Białej Gwiazdy (4:3).