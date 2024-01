fot. Imago / Marta Badowska / PressFocus Na zdjęciu: Michał Piros

Widzew Łódź wzmocnił w piątek 19 stycznia nie tylko kadrę pierwszej drużyny

Klub w oficjalnym komunikacie przekazał, że wzmocniony został sztab szkoleniowy

Nowym asystentem Daniela Myśliwca został Michał Piros

Mimo 39 lat nowy pracownik łódzkiej ekipy posiada duże doświadczenie

Michał Piros wzmocnił Widzew

Widzew Łódź obecnie zajmuje 12. miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 22 punkty. Do czwartego Rakowa Częstochowa ekipa Daniela Myśliwca traci 10 oczek.

Tymczasem w piątkowy wieczór klub z Łodzi w oficjalnym komunikacie przekazał, że współpracownikiem pierwszego trenera został Michał Piros, posiadający licencię UEFA Pro. W ostatnim czasie 39-latek był pracownikiem takich ekip jak: KS Łomianki, Legionovia Legionowo i Wisła Puławy. Ponadto zbierał doświadczenie na stażach w: Hannoverze 96, Dinamie Zagrzeb, Birmingham City i AS Romie.

“Michał Piros wzmacnia sztab szkoleniowy Widzewa. 39-letni szkoleniowiec dołączył do sztabu pierwszej drużyny Widzewa Łódź, w którym będzie odgrywał rolę asystenta trenera Daniela Myśliwca” – brzmi komunikat opublikowany na stronie Widzew.com.

Do sztabu trenera Daniela Myśliwca dołączył Michał Piros, który będzie pełnił funkcję asystenta 👨🏻‍🏫



Więcej 👉🏻 https://t.co/iS8JuYgl8e pic.twitter.com/dt9kPBe0As — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) January 19, 2024

Przed łodzianami dwa zgrupowania. Widzew najpierw od 23 stycznia do 1 lutego będzie na obozie w Antalyi przygotowywał się do rundy wiosennej. Z kolei od 7 do 10 lutego przebywać będzie w Uniejowie. Łódzka ekipa przed powrotem do gry o ligowe punkty zaliczy cztery sparingi.

Czytaj więcej: Widzew Łódź oficjalnie z nowym bramkarzem