Widzew poszukuje nowego bramkarza

Wszystko przez sprzedaż Henricha Ravasa

Na celowniku łodzian poza Jakubem Słowikiem znalazł się także bramkarze ze Słowacji

Słowak za Słowaka

Widzew Łódź po zakończonej właśnie rundzie jesiennej może czuć spore rozczarowanie. Zespół prowadzony najpierw przez Janusza Niedźwiedzia, a teraz przez Daniela Myśliwca zimuje na 12. pozycji w lidze. To powoduje, że w czasie przerwy między rundami klub będzie szukał wzmocnień. Do tej listy dołączyła pozycja bramkarza, bowiem z zespołem pożegnał się Henrich Ravas.

To powoduje, że po Słowaku pozostała spora dziura w zespole. Ravas był nie tylko podstawowym golkiperem Widzewa, ale i czołowym graczem na tej pozycji w całej lidze. Władze robią z pewnością wszystko po to, aby go dobrze zastąpić. Jednym z kandydatów jest Jakub Słowik, ale nie jest jedyny. Według serwisu “Futbalove Zakulisie” na celowniku zespołu jest Ivan Krajcirik. To podstawowy gracz MFK Rużomberok. 23-latek w tym sezonie rozegrał 11 spotkań.

