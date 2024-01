"Odrzucam oferty za Bartosza Slisza na poziomie 2,5 miliona euro" - mówi mówi Jacek Zieliński w rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna". Oznacza to, że zainteresowane kluby z MLS oraz Serie A będą musiały podbić swoją ofertę za 24-latka.

IMAGO / Mikolaj Barbanell / PA Images Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Bartosz Slisz jest czołowym zawodnikiem Legii Warszawa

Pomocnik jest także reprezentantem Polski

Mówi się o jego możliwym odejściu już zimą, ale nie za tzw. “frytki”

2,5 miliona to za mało

Bartosz Slisz w ostatnich miesiącach stał się niezwykle ważną postacią Legii Warszawa. Były gracz Zagłębia Lubin z pomocnika, który niczym szczególnym się nie wyróżniał, stał się jednym z najlepszych w lidze. Do tego 24-latek stał się piłkarzem reprezentacji Polski. To wszystko powoduje, że wiele spekuluje się na temat jego przyszłości. Sam zawodnik wzbudza zainteresowanie m.in. z MLS oraz Serie A, ale Legia nie chce oddać go za przysłowiowe “frytki”.

– Odrzucam oferty za niego na poziomie 2,5 miliona euro. Równie dobrze może nam się opłacić, aby został z nami i pomógł w zdobywaniu trofeów. To, że później odejdzie za darmo albo za symboliczne pieniądze mogłoby się spłacić w postaci trofeów i sukcesów – mówi Jacek Zieliński w rozmowie z tygodnikiem “Piłka Nożna”.

– Z agentem Bartka jestem od roku w kontakcie, rozmawiamy o przedłużeniu umowy, abyśmy mogli go dzięki temu lepiej sprzedać. Jeśli nie pojawi się taka oferta, która będzie nas satysfakcjonowała, bardziej będzie się opłacało, aby został do końca umowy – dodał.

