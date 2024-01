Widzew Łódź jest bliski sprowadzenia dwóch nowych piłkarzy. Do klubu może dołączyć Noah Diliberto, 22-letni pomocnik rezerw RC Lens oraz Lirim Kastrati - nie, to nie ten z Legii - który występuje na pozycji prawego obrońcy w węgierskim Ujpeście.

IMAGO / Norbert Barczyk / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kibice Zagłębia Lubin

Widzew Łódź uaktywnia się na rynku transferowym

Klub szuka wzmocnień przed trudną walką w dolnych rejonach tabeli

Blisko dołączenia do zespołu jest prawy obrońca i pomocnik

Znajome nazwisko, ale to nie “najszybszy piłkarz w Europie”

Widzew Łódź po zakończonej rundzie jesiennej może czuć przynajmniej spore rozczarowanie. Zespół prowadzony najpierw przez trenera Janusza Niedźwiedzia, a teraz przez Daniela Myśliwca zimuje dopiero na 12. pozycji w lidze. To powoduje, że w czasie przerwy między rundami klub szuka wzmocnień, aby wydostać się z okolic strefy spadkowej. Dotychczas jednak szło to dość topornie, na co skarżyli się m.in. kibice w mediach społecznościowych. Widzew pozyskał bowiem tylko bramkarza w zastępstwie za Henricha Ravasa.

Teraz ta sytuacja może ulec zmianie, według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty” blisko dołączenia do zespołu trenera Myśliwca jest niejaki Noah Diliberto, piłkarz rezerw RC Lens. 22-latek gra na pozycji defensywnego pomocnika, a w tym sezonie w siedmiu meczach 3. ligi zdobył jednego gola.

Drugim piłkarzem, który może dołączyć do klubu jest Lirim Kastrati (nie, to nie ten były piłkarz Legii) – 24-latek gra na pozycji prawego obrońcy w węgierskim Ujpeście. W tym sezonie zagrał w 13 meczach, a w narodowych barwach rozegrał 14 spotkań.

