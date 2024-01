IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Marek Hanousek

Widzew wydał komunikat o przyszłości swojego podstawowego piłkarza

Marek Hanousek zdecydował się kontynuować karierę w Łodzi

Zawodnik podpisał umowę do 30 czerwca 2026 roku

Widzew ogłosił przedłużenie umowy z ważnym graczem

Widzew stara się być aktywny w zimowym oknie transferowym. Z klubem pożegnał się Henrich Ravas, a łodzianie szukają jego następcy. Działacze Widzewa pracują nie tylko nad transferami, ale także zatrzymaniem cennych piłkarzy.

– Marek Hanousek przez kolejne dwa sezony będzie piłkarzem Klubu z alei Piłsudskiego. Zawodnik podpisał z Widzewem Łódź kontrakt ważny do czerwca 2026 roku – taką informację przekazał w poniedziałek klub z Łodzi.

– Świetnie czuję się w Sercu Łodzi. Wydaje mi się, że gra dla takiej publiczności to cel dla każdego, kto kiedyś marzył, że będzie kopał piłkę. W Łodzi urodziła mi się córka, mam tutaj miejsca, które lubię, a Widzew to wielki Klub i bardzo się cieszę, że dołożyłem cegiełkę do jego rozwoju. Nie mam nic przeciwko, by zakończyć tutaj karierę – przyznał Marek Hanousek na łamach klubowej strony Widzewa.