Widzew chce więcej. Jovicević ujawnił nastroje w klubie po zwycięstwie

13:10, 18. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  widzew.com

Widzew Łódź w piątek zagra z Cracovią. Będzie to szansa na drugie zwycięstwo z rzędu. Igor Jovicević na konferencji prasowej zdradził, jak drużyna zareagowała na wygrany mecz z Wisłą Płock.

Igor Jovicević
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Widzew Łódź zdeterminowany, aby przedłużyć serię zwycięstw

Widzew Łódź przed tygodniem odniósł pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Na wyjeździe podopieczni Igora Jovicevicia pokonali Wisłę Płock (2:0). Już w piątek (19 lutego) staną przed kolejnym wyzwaniem, jakim będzie starcie z Cracovią w 22. kolejce Ekstraklasy.

Tradycyjnie dzień przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa. Jovicević mówił na niej m.in. o znaczeniu poprzedniego meczu z Nafciarzami, a także tym, że po raz pierwszy widział drużynę, która gra w stylu bliskim jego wyobrażeniom.

Drużyna ma świadomość, że jedno zwycięstwo to za mało i chciałaby to teraz potwierdzić. Bo to jest ważny moment. Mecz przeciwko Wiśle Płock był bardzo wymagający dla nas, bo z wieloma przebiegniętymi kilometrami na boisku. Teraz pracujemy ciężko nad tym żeby to potwierdzić. To wyzwanie, bo chcemy pokazać, że to dobry okres dla drużyny. Jednak już w piątek wieczorem będzie dla nas kolejny finał. Zespół wyczuwa ten moment, ale to będzie trudny mecz – powiedział Igor Jovicević na konferencji prasowej.

W meczu w Płocku widziałem drużynę Widzewa bliską moim wyobrażeniom o tym, jak ma się prezentować na boisku. Taką drużynę widzę w ciągu tygodnia na treningach i oczekuję, że będzie pokazywać to serce do gry i walki. Chcemy być silniejsi z każdym meczem i pokazać, że ta presja z wielu stron jest dla nas przywilejem. Gdy radzimy sobie pod dużą presja i w kryzysie, to wtedy możemy pokazać swoją jakość – dodał.

Na ten moment Widzew Łódź zajmuje 15. miejsce w Ekstraklasie. Przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko jeden punkt. Na swoim koncie łodzianie mają obecnie 23 oczka. Ich najbliższy rywal, czyli Cracovia ma ich 32 i zajmuje 5. miejsce w tabeli.

