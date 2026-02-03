Widzew chce rozbudować stadion! Wiadomo, ile ma być miejsc

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew chce rozbudować stadion do 35 tysięcy miejsc

Widzew Łódź w tym sezonie ma swoje spore problemy jeśli chodzi o boiskową rzeczywistość. Właściwie należy wprost powiedzieć, że pomimo wielkich transferów, zespół zawodzi i trudno nie być rozczarowanym na miejscu fanów. Naturalnym wydawało się oczywiście, że walka o mistrzostwo nie przyjdzie tak szybko, ale jednak mało kto spodziewał się, że na początku rundy wiosennej klub będzie w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy.

Niemniej wielkie możliwości finansowe nowego właściciela Roberta Dobrzyckiego pozwalają wierzyć, że choć początki są trudne, to finał będzie dużo lepszy. Szczególnie, że Widzew to fenomen, który zawsze, pomimo pogody, terminu, ligi i wyników ma wypełnione trybuny na swoim stadionie. Z tego też powodu coraz więcej mówi się o rozbudowie obiektu. Ten aktualnie może pomieścić około 18 tysięcy widzów. Według Romana Kołtonia, właściciel Widzewa zlecił przygotowanie projektu rozbudowy, po której ma być prawie dwukrotnie tyle krzesełek. Dziennikarz powiedział o tym na kanale „Meczyki.pl”.

– Rozmawiałem z Maciejem Wojciechowskim i powiedział, że Robert Dobrzycki zlecił już pracowni architektonicznej, która projektowała Stadion Narodowy, żeby przygotowała projekt przebudowy stadionu Widzewa. Widzew docelowo ma mieć nawet 35 tysięcy miejsc na nowym stadionie – powiedział Roman Kołtoń, dziennikarzy „Prawdy Futbolu” na kanale „Meczyki.pl”.

