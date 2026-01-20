Ważni piłkarze Lecha wracają do zdrowia. Potwierdzenie z klubu

Lech Poznań wiosną powalczy o sukces w Lidze Konferencji Europy oraz awans do pucharów w PKO Ekstraklasie. Dlatego kibiców mogą cieszyć informacje, o powrotach zawodników kontuzjowanych do treningów. Przekazał je rzecznik klubu w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl".

Dominika Kortvelyesiova / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Powroty do treningów w Lechu Poznań

Lech Poznań w tym sezonie z całą pewnością nie jest w idealnej formie. Można chyba nawet powiedzieć, że Kolejorz rozczarowuje i jest jedną z większych negatywnych zaskoczeń w PKO Ekstraklasie. Po rundzie jesiennej piłkarze Nielsa Frederiksena zajmują bowiem dopiero 8. miejsce, co jak na wciąż aktualnego mistrza Polski nie jest wynikiem satysfakcjonującym.

Niemniej trzeba przyznać także, że Kolejorz przyzwoicie poradził sobie w Lidze Konferencji Europy, gdzie wkrótce zagra w fazie play-off. Poza tym jednak wiele problemów zespołu ze stolicy Wielkopolski wynikało z problemów kadrowych. W pewnym momencie sezonu była to aż plaga kontuzji, gdyż ofensywna linia była zdziesiątkowana. Aktualnie spora część graczy wraca już do zdrowia, o czym powiedział rzecznik Kolejorza, Adrian Gałuszka, w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

– Na powrót Thordarsona do gry w sparingu jest jeszcze za wcześnie, ale razem z Danielem Hakansem trenowali na boisku. Radek Murawski i Alex Douglas pracowali indywidualnie. Ali Gholizadeh trenuje na pełnych obrotach – 100% gotowości – powiedział przedstawiciel Kolejorza w rozmowie z „Meczykami”.

– Należy wyjaśnić nieobecność Sindre Tjelmelanda. Trener miał się pojawić, ale nie otrzymał rekomendacji od lekarza na długi lot w związku z lekami, które mu przepisał – dodał.

