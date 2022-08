PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin po świetnej pierwszej i słabszej drugiej połowie, wygrała na wyjeździe z Wartą Poznań (2:1). Dla Portowców pierwszą bramkę w nowym sezonie strzelił Kamil Grosicki. Poza tym trafienie samobójcze zanotował Robert Ivanov, a po przerwie nadzieję gospodarzom dał Adam Zrelak.

Pogoni wystarczyła jedna świetna połowa, by wygrać w Poznaniu

Od pierwszych minut to Pogoń Szczecin wyglądała na zespół lepszy. Po 22 minutach Portowcy objęli prowadzenie. Kamil Grosicki szukał dryblingu na lewym skrzydle. Choć stracił piłkę, ta szybko wróciła do Sebastiana Kowalczyka. Ten popisał się precyzyjnym dośrodkowaniem, które zamknął ładnym uderzeniem Turbogrosik. Był to jego pierwszy gol w bieżącym sezonie.

Goście szybko poszli za ciosem i po chwili prowadzili już 2:0. Ponownie zabłysnął Kowalczyk. Posłał wizjonerskie prostopadłe podanie do Jakuba Bartkowskiego. Ten zagrał wzdłuż bramki, a futbolówkę niefortunnie dla siebie przeciął Robert Ivanov, notując trafienie samobójcze.

Po zmianie stron obraz meczu się zmienił. To Warta Poznań dominowała na boisku i szukała swoich szans. Szybko zresztą złapała kontakt. Gospodarze dośrodkowywali z prawego skrzydła. Maciej Żurawski ruszył do piłki i zanotował nieco przypadkową asystę przy drugim ligowym trafieniu w tym sezonie w wykonaniu Adama Zrelaka. Ten gol dodał skrzydeł poznaniakom i w kolejnych minutach mieli na murawie więcej do powiedzenia, niż w pierwszej połowie. Co prawda Grosicki zanotował kolejną niezłą akcję, zwieńczoną strzałem w słupek, ale wcześniej znajdował się na spalonym.

Gospodarzy nie było jednak stać na wywalczenie remisu. Ostatecznie Pogoń wygrała 2:1, notując drugie ligowe zwycięstwo z rzędu.