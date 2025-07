Yamal poparł powrót gwiazdy do Barcelony. Transfer za 70 mln euro

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Xavi Simons wróci do Barcelony? Lamine Yamal jest na tak

Lamine Yamal popiera transfer Xaviego Simonsa do FC Barcelony. Według doniesień serwisu El Nacional młody Hiszpan chce, aby Holender wrócił na Camp Nou. Ponadto podobnego zdania jest kilku innych zawodników.

Xavi Simons wypłynął na szerokie wody występami w barwach PSV i RB Lipsk, ale pierwsze kroki stawiał w akademii Barcelony. Alejandro Balde, a więc przyjaciel Holendra z czasów juniorskich, widziałby w nim istotne wzmocnienie składu Dumy Katalonii. Yamal i Fermin Lopez podobnie do Balde uważają, że Simons doda jakości zespołowi. To wsparcie z szatni może przekonać klub do rozpoczęcia negocjacji – tak jak miało to miejsce w przypadku Nico Williamsa, choć ten transfer akurat nie doszedł do skutku.

Problemem są finanse Blaugrany. Klub nie ma środków na transfer za 70 milionów euro bez wcześniejszych dużych sprzedaży. Na dodatek Deco i Hansi Flick szukają szybkiego skrzydłowego, a Simons gra lepiej jako ofensywny pomocnik. Dlatego transfer zależy od możliwego odejścia graczy takich jak Ronald Araujo czy Marc-Andre Ter Stegen.

Niedawno Bild poinformował, że Simons marzy o powrocie do Barcelony i jest gotów pomóc w negocjacjach. Jego przyjście wzmocniłoby młody skład Flicka, który zyskałby cenną opcję w ofensywie. Na razie to bardzo trudna sprawa, ale nie niemożliwa.