W miniony piątek światło dzienne ujrzała wiadomość, że Piast Gliwice nie otrzymał licencji na grę w Ekstraklasie w kolejnym sezonie

W tel jest konflikt między klubem z Okrzei a trenerem Waldemarem Fornalikiem

Były selekcjoner reprezentacji Polski zabrał głos w sprawie

Waldemar Fornalik o oświadczeniu Piasta Gliwice

Piast Gliwice w tym roku jest jedną z najlepszych ekip w PKO Ekstraklasie pod wodzą Aleksandara Vukovicia. Jednocześnie Niebiesko-czerwoni szybko odpędzili od siebie czarne chmury i nie są już zagrożeni spadkiem. W każdym razie dobra sportowa dyspozycja nie idzie w parze z dobrą organizacją pracy władz klubu. Efektem tego jest to, klub z Okrzei nie otrzymał licencji na sezon 2023/2024 na grę w elicie w związku z niespełnieniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego. Piast szybko opublikował oświadczenie, w którym według wielu opinii skompromitował się konkretnym fragmentem.

“Mimo zaistniałej sytuacji życzymy Waldemarowi Fornalikowi wszystkiego dobrego. Jeśli jednak w polskiej piłce będzie więcej trenerów, którym zależy wyłącznie na pieniądzach, a nie na dobru klubów, to polska piłka nie będzie się rozwijać tak, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Klub nie obarcza trenera Waldemara Fornalika całą winą, ale w momencie, kiedy odchodził on z Piasta, to Klub znajdował się w trudnej sytuacji finansowej oraz trudnej sytuacji w tabeli Ekstraklasy” – przekazał Piast w swoim komunikacie.

Po starciu z Widzewem trener Waldemar Fornalik został poproszony o komentarz w sprawie. Wyraził kilka słów na ten temat.

– Nie skomentuję tego. Powiem w ten sposób: Ci, którzy mnie znają, to odpowiedzą sobie na tak postawioną tezę. Dla mnie to osobiście przykre, że ktoś wyraził taką opinię. Temat, że tak powiem, nie jest zakończony – rzekł szkoleniowiec Zagłebia Lubin.

