Urban wskazał faworytów w Ekstraklasie. Oni mają szanse na mistrzostwo

Jan Urban w rozmowie z TVP Sport wskazał faworytów do mistrzostwa Polski. Selekcjoner wskazał na Lech Poznań oraz Jagiellonię Białystok. Jego zdaniem te dwa kluby są najbardziej stabilne.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Lech i Jagiellonia faworytami Urbana do zdobycia mistrzostwa

PKO BP Ekstraklasa po ponad miesiącu przerwy wraca do gry i startuje z rundą wiosenną. Już w piątek (30 stycznia) rozpocznie się 19. kolejka, którą zainauguruje starcie Zagłębie Lubin – GKS Katowice. Po pierwszej części sezonu niespodziewanym liderem jest Wisła Płock.

Sytuacja w tabeli, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy na półmetku sezonu jest dość zaskakująca. Różnica pomiędzy pierwszą a ostatnią drużyną wynosi jedynie 11 punktów. W związku z tym walka o mistrzostwo będzie toczyć się prawdopodobnie do ostatniej kolejki.

Przed startem Ekstraklasy o faworytów do zdobycia tytułu został zapytany Jan Urban w rozmowie z TVP Sport. Selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że jego zdaniem są nimi Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Te dwa kluby są najbardziej stabilne według niego.

– Najbardziej stabilne są Lech i Jagiellonia. Ich atuty to solidna kadra, dobrzy trenerzy oraz doświadczenie w walce o trofea i występy w Europie. Raków zmienił trenera, a to poważna rzecz i zobaczymy, jak debiutant w Ekstraklasie odnajdzie się w zupełnie nowych realiach. Legia raczej nie powalczy o mistrzostwo, ale spróbuje gonić czołówkę i dostać się do pucharów. Może nowy trener wykrzesze z zawodników ich potencjał? Bardzo jestem ciekawy liderów – z Płocka oraz z Zabrza. Czy zdołają podtrzymać świetną passę z jesieni i wykorzystają to, co wtedy ugrali, by latem zagrać w pucharach – powiedział Jan Urban w rozmowie z TVP Sport.

Jagiellonia obecnie plasuje się na 3. miejscu w tabeli ze stratą jednego punktu do lidera. Z kolei Lech Poznań zajmuje 8. miejsce, ale traci tylko 4 oczka do lidera i 3 punkty do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach.